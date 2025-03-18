Проект ЖК на ул. Хуторской в Светлогорске прошёл экспертизу

Проект строительства жилого комплекса «Морская нота» на ул. Хуторской в Светлогорске прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Негосударственная экспертиза». Проектную документацию готовили ООО «Стандартпроект» и «РС Групп». Застройщик — компания «Твоя Недвижимость». Положительное заключение получено 17 марта, в реестр сведения внесли днём позже. Форма экспертизы — негосударственная.

Согласно информации, размещённой на сайте застройщика, комплекс будет состоять из 16 пятиэтажных домов.