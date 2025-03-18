Калининградский зоопарк решил сдать в аренду кафе на территории учреждения

Калининградский зоопарк выставил на торги право аренды кафе «Миранда» на территории учреждения. Здание 1982 года постройки, площадью 52,3 кв. м предлагается использовать по назначению — для использования в целях организации общественного питания для посетителей и работников учреждения. Извещение опубликовано на портале ГИС «Торги».

Нежилое отдельно стоящее здание с кадастровым номером 39:15:121544:55 сдается в аренду на 11 месяцев. Начальная цена — 62 тыс. руб. в месяц. Как отмечается в документации, в помещениях, оборудованных электроэнергией, имеются центральные водоснабжение и канализация, отопление отсутствует.

Электронный аукцион назначен на 9 апреля.