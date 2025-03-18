Власти перестали публиковать информацию об этажности новостроек

Все новости по теме: Недвижимость

Министерство градостроительной политики области перестало публиковать характеристики объектов в реестрах разрешений. В частности, не указывается этажность зданий. Как прокомментировали в пресс-службе регионального правительства, нововведение связано с рекомендациями Минстроя РФ.

«По информации министерства градостроительной политики КО, такая форма рекомендована Минстроем РФ. В ней нет характеристик (например, этажности). Поскольку реестр выданных разрешений формируется вручную (нет автоматических выгрузок), то наличие излишних граф влечет вероятность технических ошибок при заполнении. Это не соответствует позиции Минстроя РФ. Информация о технических характеристиках может быть получена из результатов экспертизы, которая общедоступна», — уточнили в областном правительстве.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter