Власти перестали публиковать информацию об этажности новостроек

Министерство градостроительной политики области перестало публиковать характеристики объектов в реестрах разрешений. В частности, не указывается этажность зданий. Как прокомментировали в пресс-службе регионального правительства, нововведение связано с рекомендациями Минстроя РФ.

«По информации министерства градостроительной политики КО, такая форма рекомендована Минстроем РФ. В ней нет характеристик (например, этажности). Поскольку реестр выданных разрешений формируется вручную (нет автоматических выгрузок), то наличие излишних граф влечет вероятность технических ошибок при заполнении. Это не соответствует позиции Минстроя РФ. Информация о технических характеристиках может быть получена из результатов экспертизы, которая общедоступна», — уточнили в областном правительстве.