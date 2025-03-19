На острове Октябрьском разрешили построить 24-этажную высотку у Второй эстакады (фото)

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на строительство высотки переменной этажности на острове Октябрьском около второго эстакадного моста. Максимальная высота здания составит 24 этажа.

Разрешение на строительство выдано Инвестиционно-строительной компании «Новый Калининград» в начале марта. Ей разрешается построить жилой комплекс со встроенными автостоянками закрытого типа и нежилыми помещениями на ул. Генерала Павлова — наб. Генерала Карбышева на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140505:268. Информация о характеристиках объекта строительства в реестре не содержится. Разрешение на строительство действует до 2037 года.

Как сообщил источник «Нового Калининграда», застройщик планирует возвести здания переменной этажности, максимальная высота составит 24 этажа. По данным национального геоинформационного портала, площадь участка — 10 987 кв. м, вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Проект многоэтажных «домов-кварталов», который намеревалась возвести на острове ИСК «Новый Калининград», рассматривался на градсовете летом 2022 года и весной 2023 года. Дома планируют построить на участках у Второй эстакады рядом. По данным из открытых источников, учредителями Инвестиционно-строительной компании «Новый Калининград» — являются Павел Макаров и АО «Базальт».

Иллюстрации: изображения из проекта, представленного на градостроительном совете, скрин с геоинформационного портала