Прокуратура не нашла нарушений в использовании элитного жилья правительства

Комплекс на ул. Колоскова. Фото www.kaliningradstroyinvest.ru
Комплекс на ул. Колоскова. Фото www.kaliningradstroyinvest.ru
Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

Прокуратура Калининградской области не нашла нарушений в использовании элитного служебного жилья по ул. Колоскова, 8, в Калининграде. Две квартиры были переданы муниципальными властями областному правительству в 2016 году.

«Прокуратурой области проведена проверка по обращению. По результатам проверки нарушений законодательства при использовании служебного жилого помещения по ул. Сержанта Колоскова, 8, в г. Калининграде не установлено», — сообщили в ведомстве. Как отметил источник, знакомый с информацией, в справке из правительства было указано, что в квартире никто не проживает, договор найма не заключался.

Напомним, «Новый Калининград» в сентябре 2024 года направлял запрос в правительство области с просьбой сообщить, кто занимает элитное жилье на ул. Колоскова. Агентство по имуществу Калининградской области отказалось раскрывать информацию, сославшись на закон «О персональных данных».

Правительство Калининградской области получило квартиру в элитном жилом комплексе Karlshof в центре Калининграда на ул. Сержанта Колоскова, 8, весной 2016 года от мэрии областного центра. Мэрия, в свою очередь, выменяла элитное жилье площадью 102 кв. метра у застройщика на квартиру площадью 86 кв. м, которая находится в новостройке в микрорайоне «Сельма». Источники «Нового Калининграда» утверждали, что квартира предназначалась Алиханову. Однако его экс-пресс-секретарь Валерия Родина эту информацию опровергла. Позже областные власти получили еще одну квартиру в элитном доме.

Экс-губернатор Антон Алиханов заявлял в 2017 году, что жильё было выделено Роману Вискову, занимавшему на тот момент пост главврача Калининградской областной больницы. Сам Висков отказался говорить с корреспондентом «Нового Калининграда» на тему жилья. Позже он уволился и покинул Калининградскую область.

Источники портала утверждали, что последние годы жилье занимали лица, не имеющие отношение к правительству области.



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