Власти выдали разрешение на строительство многоквартирного дома на Дзержинского

Областные власти разрешили построить многоквартирный дом на ул. Дзержинского в Калининграде. Разрешение получил специализированный застройщик «Спецстрой» 26 марта. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:140421:327. Его общая площадь достигает 14 212 кв. м, стоимость по кадастру — 89 336 347,76 руб. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под среднеэтажную застройку. Уточняется, что дом будет иметь встроенные нежилые помещения и автостоянку. Разрешение на строительство действительно до 26 марта 2030 года.

ООО «Специализированный застройщик „Спецстрой“» зарегистрировано в Калининграде на Советском проспекте. Генеральным директором компании и её учредителем выступает крупный калининградский застройщик Александр Качанович.