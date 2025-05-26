Мэрия не знает, каким будет новый ЖК Качановича напротив «Фридландских ворот»

В администрации Калининграда не знают, какими будут технико-экономические показатели планируемой застройки на ул. Дзержинского напротив музея «Фридландские ворота» около второго эстакадного моста, которое ведет «Спецстрой» Александра Качановича. Об этом сообщил первый замглавы администрации Игорь Шлыков в ответе на запрос «Нового Калининграда».

«В соответствии с законом от 30.11.2016 № 19 „О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами госвласти Калининградской области и органами местного самоуправления“ с 1 января 2017 полномочия по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляет министерство градостроительной политики Калининградской области, — говорится в ответе на запрос. — В связи с чем технико-экономические показатели планируемой застройки в комитет городского развития и цифровизации не предоставлялись».

Как ранее утверждал источник «Нового Калининграда», специализированный застройщик «Спецстрой» намерен возвести на месте бывшего ТЦ «Калининский» на перекрестке Аллеи Смелых и Дзержинского новый жилой комплекс, который станет продолжением ЖК «Фридланд», построенного напротив парка «Южный». ЖК «Фридланд», напомним, возвели на месте довоенных зданий, которые ранее использовались кёнигсбергским артиллерийским полком, в послевоенное время здесь располагались склады и магазины.

В компании «Спецстрой» от комментариев отказались. В правительстве области взяли отсрочку на предоставление информации о том, сколько домов какой этажности планируется возвести на перекрестке Дзержинского и Аллеи Смелых, как будет осуществляться транспортное сообщение в этом районе, согласился ли застройщик на выполнение социальных обязательств и каких.

ТЦ «Калининский» был закрыт в прошлом году. В этом начался снос построек на его территории.

В конце марта областные власти выдали специализированному застройщику «Спецстрой» разрешение на строительство многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой на участке с кадастровым номером 39:15:140421:327. Его общая площадь достигает 14 212 кв. м, кадастровая стоимость — 89,336 млн руб. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под среднеэтажную застройку. Разрешение на строительство действительно до 26 марта 2030 года.

ООО «Специализированный застройщик „Спецстрой“» зарегистрировано в Калининграде на Советском проспекте. Генеральным директором компании и её учредителем выступает крупный калининградский застройщик Александр Качанович.