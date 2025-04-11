Градсовет одобрил проект подковообразной гостиницы в Пионерском

На ул. Портовой, 1 в Пионерском планируют построить гостиницу апартаментного типа. Проект одобрили на заседании областного градостроительного совета в пятницу, 11 апреля.

Здание террасного типа с эксплуатируемой кровлей хотят возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010109:6. Подковообразную форму разработчики проекта выбрали, чтобы из максимального количества номеров открывался вид на море. На первом этаже гостиницы планируют разместить номера и коммерческие помещения, на втором — пятом этажах — 1-3-комнатные номера различной степени комфортности.

В оформлении, как отметили авторы проекта, присутствует морская тематика. К примеру, окна имитируют иллюминаторы.

По мнению архитектора Игоря Ли, авторы проекта установили достаточно высокую планку в качестве архитектуры, и выразил надежду, что их примеру последуют и другие архитекторы. Объект он назвал красивым, современным и пластичным и рекомендовал одобрить его к дальнейшей разработке.

Единственный спорный момент, касающийся проекта, — возможно ли возведение на указанном участке земли гостиницы именно апартаментного типа. Вопрос планируют решить при дальнейшей работе над проектом.