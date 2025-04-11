Градсовет с третьего раза одобрил проект гостиницы у вокзала в Светлогорске

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области «за неимением лучшего варианта» одобрил проект гостиницы возле железнодорожного вокзала в Светлогорске с третьего раза, назвав его «многострадальным объектом». Решение было принято на заседании в пятницу, 11 апреля.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010023:2 по адресу: Калининградский проспект, 30. Согласно проекту, в трёхэтажном здании высотой 11 метров будет подвал со встроенным паркингом на девять мест. Сама гостиница рассчитана на 60 номеров. В здании также планируют открыть кафе на 25 посадочных мест.

На заседании 9 октября проект назвали «сырым и недоработанным». Второй вариант, представленный на совете 21 января, назвали «огромным шагом вперёд» по сравнению с первой версией. Удачной посчитали изогнутую фасадную линию, назвав её «эффектом волны». Однако тогда этого не хватило для положительного решения совета. Авторам предложили «поработать с объёмом», «добавить интересного вкуса» и повторно представить проект на градсовет.

Как отметил архитектор Дмитрий Мосин во время третьего показа проекта, изменений коснулись архитектурные решения по угловым частям, в частности акцентного углового элемента с вертикальным членением фасада, который стал «логическим завершением плавных горизонтальных линий всего здания». «Благодаря рекомендациям, здание получило доминанту, которая хорошо вписалась в общий объем и, в свою очередь, выделила входную группу в гостиницу. Здание имеет плавную изогнутую линию фасада, которая идет после вокзала в центральную часть города. Также мы изменили торцевой фасад, сделали симметричный угол здания, который выходит на Калининградский проспект, а с другой стороны закруглили угол, чтобы подчеркнуть общую стилистику здания», — добавил он.

Архитектор Юрий Москвитин поставил проекту «четверочку». «Смысл в том, что вот этот объем мог бы быть любым — любого членения, круглой, эллипсообразной формы, любого характера, который мог бы выделиться из этих плавных линий, которые очерчивают какое-то ожерелье, — отметил он. — Да, действительно, это ожерелье, но кулона нет и не было. К сожалению, вы тихонечко, боясь, из-за угла нарисовали этот кулончик и боитесь его. А он должен быть в этом ожерелье, в этом бриллианте. <...> За неимением лучшего я проголосую за этот проект». С мнением Москвитина также согласился Сергей Чечин.

Проект был принят к дальнейшей доработке. Архитектору рекомендовали доработать акцентный объём, архитектурную подсветку, а также обсудить с администрацией Светлогорска «вопросы благоустройства прилегающей территории до улично-дорожной сети».