Градсовет вновь отклонил проект отеля с «эффектом волны» в центре Светлогорска

Изображение, представленное на градсовете
Изображение, представленное на градсовете
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Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области в очередной раз не одобрил проект гостиницы на Калининградском проспекте в Светлогорске. Решение было принято на заседании во вторник, 21 января.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010023:2 по адресу: Калининградский проспект, 30, недалеко от железнодорожного вокзала. Согласно проекту, в трёхэтажном здании высотой 11 метров будет подвал со встроенным паркингом на девять мест. Гостиница рассчитана на 60 номеров. В здании также планируют открыть кафе на 25 посадочных мест.

На заседании 9 октября проект назвали «сырым и недоработанным». На этот раз архитекторы представили два варианта архитектурных решений: близкий к исторической застройке — с фасадами в спокойной светлой гамме — и более современный — с кирпичными стенами. Второй вариант, по словам нескольких членов совета, не соответствует требованиям к градостроительным регламентам зоны регулирования застройки, хотя некоторым архитекторам он показался «более симпатичным» и «уместным». Олег Васютин при этом отметил, что «масса кирпича психологически давит объёмом».

Новый вариант архитектурных решений назвали «огромным шагом вперёд» по сравнению с первой версией. Удачной посчитали изогнутую фасадную линию, назвав её «эффектом волны». Однако этого не хватило для положительного решения совета. Авторам предложили «поработать с объёмом», «добавить интересного вкуса» и повторно представить проект на градсовет.

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