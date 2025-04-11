В пос. Лесное на берегу моря планируют построить комплекс апартаментов и отелей (фото)

Компания «Балтийский Бриз» планирует построить в пос. Лесное Светлогорского округа на берегу моря недалеко от пос. Приморье комплекс апартаментов и отелей с одноименным названием. Проект рассматривался на заседании градсовета в пятницу, 11 апреля, и был отправлен на доработку.

Застройка планируется на участке с кадастровым номером 39:17:030012:2 площадью 33 тыс. кв. м. При этом, как утверждают разработчики, застроить хотят 29% территории, чтобы дома были «максимально погружены в зелёную зону» и имели вид на море. Территория будет огорожена, на ней планируют разместить 12 зданий высотой в 4-5 этажей: 9 комплексов апартаментов (на 553 номера), 2 пансионата и 1 гостиницу (на 128 гостевых номеров). Также застройщики намерены возвести «спа, бассейн, коворкинг, фитнес-залы, рестораны, бьюти-зоны» и тп.

Большинство членов градостроительного совета высказались против проекта, обратив внимание не неадекватные, на их взгляд, планировочные решения, входную часть, планировку улиц и т.п. Одной из претензий было то, что концепция не «вписана в окружающий ландшафт». Разработчики проекта отметили в ответ, что их концепцию можно было бы взять за основу, поскольку ранее представленный проект, планирующийся по соседству, был больше похож на «вариант для Сельмы с квадратным двором». Однако в итоге концепцию отправили на доработку.

Земельный участок находится в собственности у администрации Светлогорского района. Он был сдан в аренду в 2005 году, передан в субаренду в 2024 году, на данный момент арендатором является ООО «Балтийский Бриз».

Иллюстрации: концепция «АрхПД», представленная на заседании градсовета