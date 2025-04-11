Градсовет одобрил проект жилого комплекса на Интернациональной-Кошевого

Архитектурно-градостроительной совет Калининградской области одобрил проект многоквартирного жилого комплекса в границах улиц Кошевого и Интернациональной. Его представил архитектор Александр Башин на заседании в пятницу, 11 апреля.

«Перспективное расширение улицы Интернациональной и создание в будущем перекрестка с кольцевым движением формируют на данном участке важный градостроительный узел, что требует создания в этой точке архитектурного акцента. Выразительный силуэт комплекса будет выступать новым ориентиром для района и обеспечит четкую визуальную фиксацию перекрестка. Он станет композиционной доминантой, подчеркивающей значение этого узла в градостроительной структуре», — следует из обоснования.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:142015:89. Проект предполагает появление четырёх секций жилого комплекса этажностью 9, 10, 12 и 16 этажей. Все они будут объединены подземной парковкой. ЖК рассчитан на 361 квартиру. Предполагается, что там будут проживать 460 человек. Для обеспечения потребностей в социальной инфраструктуре жителей на первом этаже заказчиком предусмотрено размещение центра дополнительного образования для детей.

С замечанием о том, что отрезка улицы Интернациональной, представленного в проекте, не существует, выступил главный архитектор комитета городского развития и цифровизации Андрей Анисимов. Архитектор Башин ответил, что «подойти к этому вопросу» необходимо совместно с администрацией Калининграда, и заверил, что «готов к реализации дороги».

Критике градсовета подверглась протяженность ограждения территории комплекса. «У вас дом получился достаточно хороший. И ограждение — это составная часть этого фасада, поэтому мне бы хотелось видеть ограждение здесь, именно на этом объекте. Мне он нравится», — отметил Сергей Чечин.

«Вся существующая, прилегающая застройка — это большей частью еще советское наследие. Все дома одинаковые, в один цвет окрашенные, все одинаковой этажности. В общем-то, как-то это не добавляет жизнерадостному, так сказать, восприятию действительности, — добавил Игорь Ли. — Чем хорош этот проект, с моей точки зрения? Все-таки проектировщики пошли на разную этажность. Разную этажность подчеркнули разными материалами. Это все воспринимается, даже вот этот, казалось бы, один жилой дом, как сумма нескольких жилых домов. Это все вот такие плюсы. Понравилось, что авторы в таком сегменте массового жилья не пошли по каким-то надоевшим уже стандартам и канонам, а постарались сделать этот объект интересным, и, мне кажется, это не получилось. Хочется пожелать реализации не хуже, чем вот эти картинки, которые мы сегодня видим».

Проект был одобрен к доработке и последующей реализации. Архитекторы рекомендовали разработать паспорта фасадов с учетом архитектурной подсветки и архитектурных решений. Кроме того, проектировщикам необходимо будет проработать с администрацией города вопросы о транспортной доступности объекта и благоустройства от жилого комплекса до перспективной улично-дорожной сети.