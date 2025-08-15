Проект реконструкции недостроя под жилой дом на ул. Кошевого прошёл экспертизу (фото)

Изображение, представленное на градсовете в апреле 2025 года
Экспертиза одобрила проект реконструкции объекта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на ул. Кошевого — Интернациональной в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:142015:89. В качестве экспертной организации выступила московская компания «Стройтехнология». Проектную документацию готовило ООО «Новострой» (пос. Малое Васильково). Застройщик — ИП Сальникова Виктория Эдуардовна (Калининград). Положительное заключение получено 15 августа 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Градсовет одобрил проект в апреле 2025 года. Он предполагает появление четырёх секций жилого комплекса этажностью 9, 10, 12 и 16 этажей. Все они будут объединены подземной парковкой. ЖК рассчитан на 361 квартиру. Предполагается, что там будут проживать 460 человек. Для обеспечения потребностей в социальной инфраструктуре жителей на первом этаже заказчиком предусмотрено размещение центра дополнительного образования для детей.

