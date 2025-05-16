Застройщики стадиона «Спартак»: инвестиции в проект превысили 5 млрд руб.

Объем инвестиций в реализацию проекта строительства многофункционального комплекса на месте стадиона «Спартак» на ул. Чекистов в Калининграде составил 5,1 млрд. руб. Первые две очереди комплекса «Бэлфорт» готовы, планируются также отель и спортивный кластер, сообщает пресс-служба ГК «БЭЛ Девелопмент». На конец мая намечена презентация проекта с участием городских и областных властей.

«Первые две очереди проекта уже реализованы — это семи и восьмиэтажные офисные здания, общей площадью 20 300 кв.м», — сообщили в пресс-службе. В рамках третьей очереди будет возведено шестиэтажное здание, в котором разместится зона ритейла, а также отель на 84 номера под управлением УК «Группа Отелей LEGENDA». На завершающем этапе строительства будет реализована Теннисная академия и спортивный кластер, сообщили девелоперы.

По данным ГК «БЭЛ Девелопмент», проект возводится на территории 3,7 га. Общая площадь комплекса составит 35 680 м2. «Проект вписан в исторический контекст и вместе с тем это современный проект, выполненный по самым современным стандартам с использованием передовых технологий и материалов», — сообщают представители девелопера. Комплекс получил название «Бэлфорт», на сайте проекта указано, что офисы имеют класс А+ (самый высокий офисный класс), стоимость аренды — от 3000 руб. за кв.м. Предусмотрены фитнес-клуб с бассейном, подземный паркинг на 208 машин и надземный на 84 машиноместа, также зарядки для электромобилей.

Напомним, разрешение на застройку стадиона «Спартак» на ул. Чекистов в Калининграде областные власти выдали в июле 2021 года. Тогда же стало известно, что власти скрытно от жителей города изменили территориальную зону застройки стадиона «Спартак» по итогам публичных слушаний в проекте правил землепользования и застройки Калининграда (ПЗЗ) четырьмя годами ранее, что в итоге и позволило девелоперу получить разрешение на строительство. Архитектурный проект комплекса презентовали в апреле 2021 года на областном градостроительном совете. Как сообщалось ранее, всего планируется построить четыре здания высотой до восьми этажей.

Работы по застройке комплекса начались в 2021 году, несмотря на протесты местных жителей. В мае 2023 года горвласти разрешили провести на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:121305:640 «рубку ухода» «неперспективной растительности». Количество деревьев, подлежащих вырубке, в билете не указывалось.

Отметим, что стадион был продан в частную собственность еще в 2008 году.