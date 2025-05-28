Комплекс за 5 млрд на месте стадиона «Спартак» планируют открыть до конца года

Многофункциональный комплекс «Бэлфорт» на месте стадиона «Спартак» в Калининграде планируют ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор МФК Руслан Носов на презентации проекта во вторник, 27 мая.

«Мы пытались что-то новое сделать для Калининграда, объединить сразу несколько решений вместе. Здесь, как вы видите, вокруг спальные территории, это жилые кварталы. Мы решили эту точку насытить социальными и деловыми объектами. Здесь в одном месте реализован проект, где человек может получать максимальный набор услуг», — рассказал Носов.

«Стержень» проекта — спортивный кластер: 12 теннисных кортов, бассейн, фитнес-центр, залы для других видов спорта. Также в комплексе должны открыться четырёхзвёздочная гостиница на 84 номера, офисы, подземный паркинг на 208 машиномест, ресторан и кафе. Обещают оборудовать и современную прогулочную зону.

«Мы всем нашу концепцию показывали, спорили, корректировали, то есть это совместная работа и городских, и региональных властей, и федерации тенниса. И были у нас встречи с общественностью, которая тоже вносила свои корректировки. Как вы видите, объект уже близок к своему завершению, работа проделана громадная. Я надеюсь, что в ближайшие полгода мы сможем уже открыть свои двери для калининградцев», — отметил Руслан Носов.

Заместитель министра спорта Калининградской области Евгений Скачков также заявил, что проект долгое время обсуждали, в том числе и с общественностью. «Это было непросто, но все как-то пришли к общим договорённостям, концепциям, и вот родился такой объект. Министерство спорта каждый спортивный объект, который строится, на какие бы средства он ни строился, приветствует. Это всё плюс нашим спортсменам, которые получают дополнительные возможности для тренировочного процесса и соревновательной практики», — сказал Скачков.

Разрешение на застройку стадиона «Спартак» на ул. Чекистов в Калининграде областные власти выдали в июле 2021 года. Тогда же стало известно, что власти скрытно от жителей города изменили территориальную зону застройки стадиона «Спартак» по итогам публичных слушаний в проекте правил землепользования и застройки Калининграда (ПЗЗ) четырьмя годами ранее, что в итоге и позволило девелоперу получить разрешение на строительство. Архитектурный проект комплекса презентовали в апреле 2021 года на областном градостроительном совете.

Строительные работы начались в 2021 году, несмотря на протесты местных жителей. В мае 2023 года горвласти разрешили провести на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:121305:640 «рубку ухода» «неперспективной растительности». Количество деревьев, подлежащих вырубке, в билете не указывалось. В октябре 2024 власти одобрили вырубку 570 деревьев и 10 кустарников на территории будущего комплекса. Проектом компенсационного озеленения была предусмотрена посадка 508 деревьев и 10 кустарников на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121305:13. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 11 574 964,5 руб. Объём инвестиций в реализацию проекта составил 5,1 млрд руб.

Отметим, что стадион был продан в частную собственность ещё в 2008 году.