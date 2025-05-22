Власти выдали разрешение на строительство гостиниц в Холмогоровке

Областные власти разрешили построить здания гостиниц в посёлке Холмогоровка Зеленоградского округа. Разрешение было выдано ООО «Релакс строй» 5 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:061118:1998. Его общая площадь достигает 24 651 кв. м, стоимость по кадастру — 29 757 208,14 руб. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под гостиничное обслуживание. Уточняется, что разрешение выдано на строительство первого этапа гостиниц и действительно до 5 мая 2030 года.

ООО «Релакс строй» зарегистрировано в Калининграде на ул. Третьяковской. Генеральным директором компании и её учредителем выступает Марина Иванова.