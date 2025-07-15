Экспертиза одобрила проект строительства гостиницы в п. Холмогоровка

Проект второго этапа строительства зданий гостиниц в п. Холмогоровка прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 14 июля. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Дивек-проект». В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза».

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:061118:1998. Его уточнённая площадь составляет 24 651 кв. м. Разрешённый вид использования участка — гостиничное обслуживание.

Строительством займётся ООО «Релакс сервис», зарегистрированное в Калининграде на ул. Третьяковской. По данным базы контрагентов, директором и учредителем компании выступает Марина Иванова. Напомним, что разрешение на первый этап строительства гостиниц в Холмогоровке «Релакс сервис» получил 5 мая 2025 года. Оно будет действовать до 2030-го.