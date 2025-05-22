Облвласти разрешили построить многоквартирные дома на ул. Безымянной в Гурьевске

Областные власти разрешили построить многоквартирные жилые дома на ул. Безымянной в Гурьевске. Разрешение было выдано специализированному застройщику «Гурьевская слобода» 7 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:03:010021:802. Его уточнённая площадь составляет 2 053 кв. м, стоимость по кадастру — 1 652 439,17 руб. Согласно данным публичной кадастровой карты, вид разрешённого использования участка — «земельные участки (территории) общего пользования». Разрешение действительно до 7 ноября 2030 года.

ООО «СЗ „Гурьевская слобода“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Краснопрудной. Генеральным директором компании и её учредителем выступает Леонид Романов.