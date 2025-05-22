Областные власти разрешили построить многоквартирный дом на ул. Рабочей в Пионерском. Разрешение было выдано специализированному застройщику «Петробалтинвест» 14 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010116:24. Его уточнённая площадь составляет 1 551 кв. м, а стоимость по кадастру — 5 317 339,83 руб. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под среднеэтажную жилую застройку. Разрешение будет действительно до 14 мая 2027 года.

ООО «СЗ „Гурьевская слобода“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Красносельской. Генеральным директором компании выступает Леонид Павлишин, который также руководит ООО «СЗ «ПБИ», «СЗТК», «СЗ «Сатурн», «СТК-Балт». Учредителями значатся Александр Столяр, Николай Кашляков и Леонид Павлишин.