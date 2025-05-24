Проект строительства многоквартирного дома в Светлогорске прошёл экспертизу

Проект строительства многоквартирного жилого дома в Светлогорске прошёл экспертизу. Строительство запланировано в Заречном проезде, недалеко от виллы Зор. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 23 мая. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Ундина проект». В качестве экспертной организации выступило владимирское ООО «Коин-С».

Строительством займётся специализированный застройщик «Балтия», зарегистрированный в Светлогорске на ул. Тихой. По данным базы контрагентов, компанией руководит Александр Ерёмин, который также является её учредителем.