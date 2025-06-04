У виллы Зор в Светлогорске разрешили построить семиэтажный многоквартирный дом (фото)

Все новости по теме: Строительство

Областные власти разрешили построить семиэтажный многоквартирный жилой дом в Заречном проезде в Светлогорске, недалеко от виллы Зор. Разрешение было выдано специализированному застройщику «Балтия» 28 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010009:797. Его уточнённая площадь составляет 8 300 кв. м, а стоимость по кадастру — 26 800 534 руб. Разрешение будет действительно до 28 мая 2030 года.

ООО «СЗ „Балтия“» зарегистрировано в Светлогорске на ул. Тихой. Генеральным директором и учредителем компании выступает Александр Ерёмин.

Напомним, что в августе 2024 года компании разрешили увеличить этажность с пяти до семи этажей (новая версия проекта была одобрена градсоветом Калининградской области). Общая площадь зданий — 18 723 кв. м, предусмотрено 204 квартиры общей площадью 10 568 тыс. кв. м. В здании также предполагается встроенный детский сад на 30 мест. Проект строительства прошёл экспертизу в мае 2025 года.

Фото: презентация с градсовета

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter