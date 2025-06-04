У виллы Зор в Светлогорске разрешили построить семиэтажный многоквартирный дом (фото)

Областные власти разрешили построить семиэтажный многоквартирный жилой дом в Заречном проезде в Светлогорске, недалеко от виллы Зор. Разрешение было выдано специализированному застройщику «Балтия» 28 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010009:797. Его уточнённая площадь составляет 8 300 кв. м, а стоимость по кадастру — 26 800 534 руб. Разрешение будет действительно до 28 мая 2030 года.

ООО «СЗ „Балтия“» зарегистрировано в Светлогорске на ул. Тихой. Генеральным директором и учредителем компании выступает Александр Ерёмин.

Напомним, что в августе 2024 года компании разрешили увеличить этажность с пяти до семи этажей (новая версия проекта была одобрена градсоветом Калининградской области). Общая площадь зданий — 18 723 кв. м, предусмотрено 204 квартиры общей площадью 10 568 тыс. кв. м. В здании также предполагается встроенный детский сад на 30 мест. Проект строительства прошёл экспертизу в мае 2025 года.