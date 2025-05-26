Проект строительства малоэтажных домов в Отрадном прошёл экспертизу

Скриншот публичной кадастровой карты
Скриншот публичной кадастровой карты
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Экспертиза одобрила проект строительства двух малоэтажных многоквартирных домов в Отрадном. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Дома № 4.1 и 4.2 планируют возвести на Калининградском проспекте на земельном участке с кадастровым номером 39:17:000000:1665. В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовили индивидуальные предприниматели Андрей Денисов и Владислав Опацкий (Калининград), а также ООО «Газспецстрой» из Гурьевска. Указанный застройщик — ООО «Штерн и К».

Положительное заключение получено 26 мая 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.

В 2024 году областные власти разрешили компании «Штерн и К» построить на соседнем участке с кадастровым номером 39:17:020022:257 три четырёхэтажки. Разрешение на строительство действует до 9 октября 2026 года.

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