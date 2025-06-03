Экспертиза одобрила проект строительства универсального рынка на Челнокова

Экспертиза одобрила проект строительства универсального рынка в Калининграде. Он должен появиться на ул. Генерала Челнокова, 31а. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 2 июня. Документацию для экспертизы подготовили калининградские компании «Нимб-проект» и «Центр комплексного проектирования». В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза» из Калининграда.

Строительством займётся ООО «Офис молл», зарегистрированное в Калининграде на ул. Челнокова. По данным базы контрагентов, компанией руководит Наталья Глусцова. Учредителем выступает владелец ГК «Турне-Транс» Леонид Турецкий.