В Калининграде на ул. Челнокова разрешили построить универсальный рынок

Областные власти выдали разрешение на строительство универсального рынка в Калининграде на ул. Челнокова, недалеко от железнодорожной станции. Разрешение получило ООО «Офис молл» 20 июня. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:130712:8984, предназначенном под рынки. Его уточнённая площадь составляет 4715 кв. м. Разрешение будет действительно до 20 июня 2028 года.

ООО «Офис молл» зарегистрировано в Калининграде на ул. Челнокова. По данным базы контрагентов, компанией руководит Наталья Глусцова. Учредителем выступает владелец ГК «Турне-Транс» Леонид Турецкий.

Напомним, что проект строительства рынка прошёл экспертизу 2 июня. Документацию подготовили калининградские компании «Нимб-проект» и «Центр комплексного проектирования». В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза» из Калининграда.