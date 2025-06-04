Власти выдали разрешение на строительство апарт-отель на Ломоносова

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты

Областные власти разрешили построить апарт-отель на ул. Ломоносова в Калининграде. Разрешение было выдано ООО «Автокомфорт» 29 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:120721:731. Его уточнённая площадь составляет 1429 кв. м, а стоимость по кадастру — 6 276 668,15 руб. Разрешение будет действительно до 29 мая 2027 года.

ООО «Автокомфорт» зарегистрировано в Калининграде на Люблинском шоссе. Генеральным директором выступает совладелец компании «Спар-Калининград» Олег Пономарев. Учредителями значатся Василий Бобков, Андрей Бут-Гусаим и Олег Пономарев.

Ранее сообщалось, что проект здания прошёл негосударственную экспертизу в сентября 2023 года. На экспертизу были представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий. Работы выполняли компании «Конструкторское Бюро Графика» и «Дивек-проект».


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