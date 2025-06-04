В Зеленоградске на берегу Тростянки разрешили построить многоквартирные дома

Областные власти выдали разрешение на строительство первого и второго этапа многоквартирных жилых домов в Зеленоградске, недалеко от реки Тростянки и железнодорожной станции «Приморье». Разрешение получило ООО СЗ СИК «ДОМ» 30 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:000000:3373, предназначенного под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 42 003 кв. м, а стоимость по кадастру — 71 806 000 руб. Кроме того, участок находится в муниципальной собственности. Разрешение будет действительно до 30 мая 2035 года.

ООО СЗ СИК «ДОМ» зарегистрировано в Калининграде на Советском проспекте. Генеральным директором выступает Андрей Сулоев, а совладельцами — Олег Алфимов и Татьяна Задорожная.