Госэкспертиза одобрила проект капремонта здания детского сада № 134

Проект капитального ремонта здания детского сада № 134 в Калининграде прошёл государственную экспертизу. Ремонт корпуса запланирован по адресу: ул. Нарвская, д. 78. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 19 июня. Документацию для экспертизы подготовило калининградское ООО «Ингениум». В качестве экспертной организации выступил региональный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — МАДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад № 134».