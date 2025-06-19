Власти планируют изменить планировку территории на Острове

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Горвласти проводят общественные обсуждения по поводу внесения изменений в документацию по планировке территории в районе острова Октябрьский. Информация об этом опубликовали на сайте администрации.

Согласно документу, обсуждения проходят с 19 июня по 10 июля, предложения можно подавать с 27 июня по 3 июля. При этом экспозиция проекта будет представлена с 27 июня в Центре документационного обеспечения деятельности администрации по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1. Также посетители смогут получить консультации по поводу изменений в документации по планировке.

Стоит отметить, что участвовать в общественном обсуждении могут только граждане, которые проживают на территории, в отношении которой подготовлен проект.

Ранее ГК «КОРТРОС» сообщила, что в 2025 году планирует приступить к строительству жилого квартала на Острове. В нём будут предложения премиум и комфорт-классов, а общая площадь составит более 100 тыс. кв. м. Также заявлено строительство двух гостиничных комплексов площадью в 17 тыс. кв. м, коммерческие помещения на 10 тыс. кв. м. Отмечается, что девелопер планирует завершить реализацию проекта в 2031-м.



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