На первой линии в Зеленоградске разрешили построить ЖК на 457 квартир

Областные власти разрешили построить многоквартирные жилые дома в Зеленоградске на ул. Гагарина, рядом с ЖК «Резиденция у моря». Разрешение было выдано специализированному застройщику «БСК» 2 июня. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Первый и второй этапы строительства запланированы на участке с кадастровым номером 39:05:010326:319. Его уточнённая площадь составляет 34 235 кв. м, а стоимость по кадастру — 125 616 431,4 руб. Участок предназначен под среднеэтажную жилую застройку. Разрешение будет действительно до 2 июня 2030 года.

ООО «СЗ „БСК“» зарегистрировано в Зеленоградске на ул. Приморской. Генеральным директором выступает Виктор Кечин. Учредителем компании значится закрытый комбинированный паевый инвестиционный фонд «Морская лагуна».

Как писал портал «Rugrad», участок был отмежеван в августе 2020 года и находился в долевой собственности совладелицы группы «КСТ» Кристины Левиной и ее бизнес-партнера и супруга Александра Подлегаева. В декабре 2023 года состоялась продажа доли Подлегаева и перерегистрация ее на ПИФ «Морская лагуна». Согласно данным сервиса наш.дом.рф, одноименное название будет носить будущий 6-этажный ЖК на этом участке на 457 квартир. Жилая площадь составит 26 478 кв. м.