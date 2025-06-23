Эксперты: стоимость малогабаритного жилья в Калининграде выросла на 15,6%

Стоимость малогабаритного жилья площадью до 32 кв. м в Калининграде за год выросла на 15,6%. В среднем она составила 4 249 660 руб. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Средняя цена одного квадратного метра в областном центре достигла 152 311 руб. Прирост за год составил 14,4%.

В целом по стране цена «квадрата» за год подросла на 6,5% и теперь составляет 129 509 руб. У «малогабариток» за год он подорожал в 61 городе из 70 попавших в исследование, а подешевел в девяти городах. Среди населенных пунктов, где цены выросли больше всего — Курск (+36,9%, 3,57 млн руб.), Ижевск (+19,4%, 2,81 млн руб.), Череповец (+17,9%, 2,82 млн руб.), Саранск (+15,5%, 2,77 млн руб.), Воронеж (+14,9%, 3,02 млн руб.). Самое сильное падение произошло в Махачкале (—8,8%, 3,11 млн руб.), Мурманске (—6,9%, 3,35 млн руб.), Сургуте (—6,7%, 3,71 млн руб.), Кемерове (—4,7%, 2,86 млн руб.) и Новосибирске (—4,3%, 3,88 млн руб.).

«Если сравнить „малогабаритки“ с обычными квартирами, то они подросли в цене несколько больше, так как рост „квадрата“ по обычной „вторичке“ с июня 2024 года составил 5,1%. Это закономерно, потому что небольшие квартиры из-за их умеренной стоимости всегда пользуются высоким спросом», — отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.