Госэкспертиза одобрила проект капремонта молодёжного центра в Балтийске

Проект капитального ремонта МУК «Культурно-молодёжный центр» на ул. Ленинградской в Балтийске прошёл государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 26 июня. Документацию для экспертизы подготовило ООО «Проектно-строительная компания „Ренова“» из Свердловской области. В качестве экспертной организации выступил региональный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — МУК «Культурно-молодёжный центр».

По информации с сайта «Культура.рф», культурно-молодежный центр был построен в 1956 году в стиле сталинского ампира. В то же время внутри здания установили современное оборудование для проведения концертов и мероприятий. В 2019-м в рамках гранта Фонда кино в нём открыли кинозал.