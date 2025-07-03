Калининград вошёл в число лидеров по медианной площади готовых квартир

В июне в Калининграде медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке составила 7,1 млн руб., а медианная площадь лота — 55,5 кв. м, что является одним из самых высоких показателей среди всех крупных городов России. Об этом сообщают эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

Уточняется, что медианная стоимость квадратного метра составила 136 тыс. руб., увеличившись за месяц на 1%. При этом количество доступных предложений в городе увеличилось на 16,8% за месяц, что также является одним из самых высоких показателей.

В целом в прошлом месяце на рынках крупнейших городов страны цены на вторичную недвижимость стагнировали. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 142 тыс. рублей (+0,0% к маю). При этом объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц также увеличился незначительно — на 1%.



«Июнь традиционно характеризуется некоторым затишьем на рынке недвижимости, — рассказал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. — Плюс в условиях высоких ипотечных ставок основную долю сделок составляют покупки с малой долей заемных средств, что естественным образом не способствует быстрому вымыванию базы предложений. При этом и цены существенно не корректируются: продавцы пока не готовы к значительным уступкам, надеясь на улучшение ситуации к осени, когда начинается более активный сезон».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва ( 362 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербург (216 тыс.), Казань (187 тыс.) и Нижний Новгород (140 тыс.). «Квадраты» менее 100 тыс. рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются только в Челябинске (99 тыс. руб./кв. м) и Волгограде (96 тыс.).



