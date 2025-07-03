Калининград вошёл в число лидеров по медианной площади готовых квартир

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В июне в Калининграде медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке составила 7,1 млн руб., а медианная площадь лота — 55,5 кв. м, что является одним из самых высоких показателей среди всех крупных городов России. Об этом сообщают эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

Уточняется, что медианная стоимость квадратного метра составила 136 тыс. руб., увеличившись за месяц на 1%. При этом количество доступных предложений в городе увеличилось на 16,8% за месяц, что также является одним из самых высоких показателей. 

В целом в прошлом месяце на рынках крупнейших городов страны цены на вторичную недвижимость стагнировали. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 142 тыс. рублей (+0,0% к маю). При этом объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц также увеличился незначительно — на 1%.

«Июнь традиционно характеризуется некоторым затишьем на рынке недвижимости, — рассказал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. — Плюс в условиях высоких ипотечных ставок основную долю сделок составляют покупки с малой долей заемных средств, что естественным образом не способствует быстрому вымыванию базы предложений. При этом и цены существенно не корректируются: продавцы пока не готовы к значительным уступкам, надеясь на улучшение ситуации к осени, когда начинается более активный сезон».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва ( 362 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербург (216 тыс.), Казань (187 тыс.) и Нижний Новгород (140 тыс.). «Квадраты» менее 100 тыс. рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются только в Челябинске (99 тыс. руб./кв. м) и Волгограде (96 тыс.).



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter