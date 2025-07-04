У Синявинского озера разрешили реконструировать нежилое здание под гостевой дом

Областные власти выдали разрешение на реконструкцию нежилого здания под гостевой дом в п. Синявино Янтарного округа, недалеко от Синявинского озера. Разрешение от 18 июня получило физическое лицо, чьи данные не разглашаются. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Реконструкция запланирована в пер. Донском, 24 на участке с кадастровым номером 39:22:010004:79 предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 1 000 кв. м, а стоимость по кадастру — 3 952 770 руб. Разрешение будет действительно до 9 марта 2026 года.