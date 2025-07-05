«Незначительный объект»: градсовет одобрил проект мини-гостиницы в Светлогорске

Градостроительный совет Калининградской области одобрил проект мини-гостиницы на ул. Нахимова в Светлогорске. Решение приняли на заседании в пятницу, 4 июля.

Проект выносится на заседание градсовета повторно. Двухэтажная мини-гостиница рассчитана на четыре номера. Один из них будет располагаться на первом этаже, остальные — на втором. По словам архитектора Майи Левченко, фасадные решения были переработаны в «более современной стилистике».

У архитектора Марии Зениной возник вопрос по поводу объёмно-пространственных решений здания: «Судя по фасадам, фронтоны и эркеры достаточно непропорциональны. По, грубо говоря, золотому сечению, уклон кровли и его ширина к высоте немного смотрятся диссонансно. Соотношение фронтона, где сделан эркер, и остеклённого фронтона выполнены в совершенно разных пропорциях. Здание по объёмно-пространственным решениям выглядит дисгармонично, — уточнила она. — Сейчас больше от классики отошли в современные [решения], но здесь получилась некая эклектика. Мы всё-таки сохраняем какие-то элементы классики, вводим современные моменты — и получается, что и объём по пропорциям фронтонов, и современные материалы, которые вы применили, немного „засонируют“».

«Объект в целом нормальный. Просто, на мой взгляд, нужно максимально избавиться от наследия прошлого решения [градсовета]. Элементы классики — как русты, круглые окна, шпросы на окнах — диссонируют с уже более-менее современным решением», — высказал мнение Игорь Идиатулин.

Игорь Ли отметил, что новый проект мини-гостиницы выглядит лучше предыдущего: «Я думаю, что с учётом того, что объект не особо значительный, можно эти вещи поручить разработчикам доработать в рабочем порядке». Олег Копылов также добавил, что гостиницу «никто не увидит, каждый день перед глазами у людей она не будет».

Проект мини-гостиницы одобрили к дальнейшей реализации. Архитектору необходимо будет проработать варианты архитектурного облика, привести их в приемлемое состояние, получить одобрение на рабочей группе, а также согласовать посадку и архитектурные решения.

Изображения: скриншот презентации, представленной на градсовете