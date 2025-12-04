Облвласти разрешили построить мини-гостиницу на ул. Нахимова в Светлогорске

Областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы на ул. Нахимова в Светлогорске. Разрешение получило физическое лицо 14 ноября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:020007:16, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 663 кв. м, а стоимость по кадастру — 4,6 млн руб. Разрешение будет действительно до 18 июля 2026 года.

Градостроительный совет Калининградской области одобрил проект в июле. Двухэтажная мини-гостиница рассчитана на четыре номера. Один из них будет располагаться на первом этаже, остальные — на втором.