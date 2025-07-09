Фонд капремонта завершил работы в историческом доме в Зеленоградске (фото)

Фонд капремонта показал, как выглядит после ремонта исторический дом на Октябрьской, 22, в Зеленоградске. Как сообщает ФКР в своем телеграм-канале, работы были проведены комплексно.

В ФКР рассказали, что длительная эксплуатация привела к значительному износу здания: повреждениям кирпичной кладки, снижению несущей способности кирпичных стен, утрате отделки стен фасада и декора, критическому состоянию деревянных веранд. «Мы выполнили комплексный капремонт стен, крыши c восстановлением керамики на кровле, и фундамента. Цоколь оформили бутовым камнем отталкиваясь от сохранившегося участка», — сообщается в телеграм-канале. Особое внимание уделили деталям: сохранившиеся резные ветровые доски на кровле стали «отправной точкой, позволившей привести дом к аутентичному облику без единого исторического снимка».

«Мы дополнили кровельные свесы резными элементами, установили новые двери и декоративные ставни, на которых также видны прорезные элементы, не забыли и про цветочницы», — отметили в ФКР. Также в фонде уточняют, что работы выполнены «благодаря субсидии правительства Калининградской области и софинансировании Зеленоградского МО».

Дом до и после ремонта, фото: Фонд капремонта

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