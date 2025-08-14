ФКР завершил ремонт исторического дома на ул. Октябрьской в Зеленоградске

Фонд капитального ремонта выполнил комплексный ремонт исторического дома на ул. Октябрьской, 27, в Зеленоградске. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ФКР отремонтировал три конструктива — крышу, фасад и фундамент.

Дом построен до 1945 года и за время эксплуатации утратил первоначальные технические характеристики и оригинальный исторический облик. У него были повреждены несущие конструкции кровли, через щели которой проникала вода, местами отсутствовали желоба. На фасаде также находились множественные повреждения — отслоение штукатурки, выветривание кирпичных швов, ослабление кирпичной кладки и выпадение отдельных кирпичей. В фундаменте имелись трещины.

В ходе капитального ремонта специалисты восстановили целостность кровли, заменили прогнившие стропила, восстановили керамическую черепицу, отремонтировали кирпичную кладку стен дома, восстановили штукатурное покрытие, а также заменили окна и двери в местах общего пользования, отремонтировали фундамент и залили новую отмостку.

Фото: правительство Калининградской области

Кроме восстановления технических показателей, дому необходимо было вернуть исторический вид. Родные декоративные элементы, помимо деревянных резных балок под кровлей, не сохранились, архивные фотографии отсутствовали, поэтому специалисты воссоздали «красоту дома», опираясь на черты архитектуры домов того времени.

Для оформления кровли использовали характерные элементы исторических домов приморского города — резные ветровые доски и резные кобылки, которые местами сохранились. По фасадам выполнили оформление декоративным элементом — фахверковой системой из дерева. На окнах появились декоративные ставни и цветочницы. Дверь с резными деревянными элементами остеклили.