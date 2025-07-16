Эксперты: предложение квартир в новостройках Калининграда выросло на 79%

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В Калининграде предложение квартир в новостройках выросло на 79% год к году. За тот же период в областном центре увеличился выбор однокомнатных(+87%), двухкомнатных (+75%), трехкомнатных квартир (+79%), а также студий (+47%). Об этом сообщают эксперты «Авито Недвижимости».

Месяц к месяцу выбор квартир в новостройках города вырос на 2%. За тот же период увеличился выбор однокомнатных квартир (+8%). Лидерами по количеству доступных для приобретения квартир по итогам июня стали Краснодар, Воронеж (по 7% от всех предложений страны), Екатеринбург (6%), Москва и Тюмень (по 5%). В топ-5 городов по спросу вошли Краснодар, Воронеж (по 5%), Москва, Санкт-Петербург (по 4%), а также Калининград (3%).

По сравнению с маем цены на квартиры в новостройках практически не изменились. Дешевле всего в отчетном месяце квартиры стоили в Рязани (5,4 млн), Ульяновске (5,6 млн) и Ставрополе (5,7 млн). Самые высокие цены зафиксировали в Москве (26,5 млн), Сочи (20,3 млн), Казани (12,6 млн) и Санкт-Петербурге (11,3 млн). Отдельно в Калининграде стоимость квартиры в новостройке составила 7,7 млн рублей, или 143 тыс. в пересчете за квадратный метр.

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