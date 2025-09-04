Эксперт: 65% интересующихся новостройками в Калининграде живут в других регионах

Объявлениями с новостройками в Калининградской области интересовались 65% жителей, проживающих в других регионах. Как сообщают эксперты «Циан Аналитики», чаще всего их просматривали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

«Калининградская область многими воспринимается как „европейский анклав“ с мягким климатом и выходом к морю, что делает его интересным и для переезда, и для покупки инвестиционного жилья (под сдачу в аренду)», — пояснили аналитики.

В России в среднем около половины интереса к новостройкам (53% просмотров) формируется не местными жителями, а покупателями из других регионов. Самые востребованные со стороны пользователей из других субъектов, помимо Калининградской области, оказались Ленинградская область (94% просмотров), Адыгея (93%), Московская область (82%), Крым (80%), Тюменская область (69%) и Краснодарский край. «Если семейную ипотеку начнут выдавать только по месту прописки, это потенциально сократит количество таких сделок на 20-25%», — добавила эксперт Елена Бобровская.

Ранее сообщалось, что в Калининграде предложение квартир в новостройках выросло на 79% год к году. За тот же период в областном центре увеличился выбор однокомнатных(+87%), двухкомнатных (+75%), трехкомнатных квартир (+79%), а также студий (+47%). Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2024 года доля сделок с использованием ипотеки на вторичном рынке жилья в России снизилась с 34% до 23%, а на первичном рынке — с 74% до 57%.


