У Синявинского озера в Янтарном разрешили построить многоквартирный дом

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в Янтарном, недалеко от Синявинского озера. Разрешение получило ООО «Свой дом» 1 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:22:010005:824, предназначенном под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 941 кв. м, а стоимость по кадастру — 4 513 393,58 руб. Разрешение будет действительно до 4 февраля 2026 года.

ООО «Свой дом» зарегистрировано в Пермском крае. Генеральным директором и учредителем выступает Алексей Вахрушев.