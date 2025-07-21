Фирме Качановича разрешили построить гостиницу недалеко от «Юности» в Светлогорске

Областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы на ул. Балтийской в Светлогорске, недалеко от ДЦ «Юность». Разрешение получило ООО «СЗ „Эко-город“» 1 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010006:351, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 12 947 кв. м, а стоимость по кадастру — 48 250 102,78 руб. Кроме того, участок находится в муниципальной собственности. Разрешение будет действительно до 1 июля 2030 года.

ООО «СЗ „Эко-город“» зарегистрировано в Калининграде на Советском проспекте. Генеральным директором и учредителем выступает Александр Качанович.