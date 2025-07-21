В Малом Исаково облвласти разрешили построить офисное здание

Областные власти выдали разрешение на строительство офисного здания на ул. Мелиоративной в Малом Исаково. Разрешение получило ООО «Новая компания» 7 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:03:060010:17, предназначенном под деловое управление. Его уточнённая площадь составляет 33 410 кв. м, а стоимость по кадастру — 52 485 439,5 руб. Разрешение будет действительно до 7 июля 2027 года.

ООО «Новая компания» зарегистрировано в Калининграде на 2-м Ржевском переулке. Генеральным директором и учредителем выступает Олег Фильчак. Основной вид деятельности компании —аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.