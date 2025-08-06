Власти разрешили построить жилой дом в пос. Рыбное Пионерского округа

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в пос. Рыбное Пионерского округа. Разрешение получило ООО «СЗ „Юнион СТ“» 31 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:000000:2087, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 6 825 кв. м, а стоимость по кадастру — 15 708 556,5 руб. Разрешение будет действительно до 31 июля 2030 года.

ООО «СЗ „Юнит“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Согласия. Генеральным директором и учредителем выступает Сергей Боровиков.

Ранее сообщалось, что администрация Пионерского выставила на электронный аукцион право аренды этого земельного участка. Его предполагалось сдать в аренду на 10 лет 8 месяцев.