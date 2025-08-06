В Гурьевске на ул. Катериничева разрешили построить два многоквартирных дома

Областные власти выдали разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов на ул. Героя России Катериничева в Гурьевске. Разрешение получило ООО «СЗ „ССК Калининград“» 16 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:03:060004:5893, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 17 099 кв. м, а стоимость по кадастру — 13 501 883,37 руб. Разрешение будет действительно до 16 июля 2035 года.

ООО «СЗ „ССК Калининград“» зарегистрировано в Калининграде на Ленинском проспекте. Генеральным директором выступает Артем Шабанов, а учредителем — Александр Мелишев.

В апреле 2023 года компании разрешили построить четыре семиэтажных жилых дома в Гурьевском районе, а в декабре 2024-го — комплекс жилой застройки из девяти домов.