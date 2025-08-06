В Янтарном рядом со зданием администрации разрешили построить кафе

Областные власти выдали разрешение на строительство кафе на ул. Советской в Янтарном, вблизи здания администрации. Разрешение получило физическое лицо, чьи данные не разглашаются, 23 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:22:010019:751, предназначенном под общественное питание. Его уточнённая площадь составляет 1 298 кв. м, а стоимость по кадастру — 10 733 408,62 руб. Разрешение будет действительно до 23 января 2027 года.