Власти выдали разрешение на строительство многоквартирного дома у Девау

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного дома на ул. Пригородной в Калининграде, вблизи исторического аэродрома Девау. Разрешение получило ООО «СЗ „КПД Монтаж“» 23 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:132702:1472, предназначенном под жилую высотную застройку. Его уточнённая площадь составляет 5 125 кв. м, а стоимость по кадастру — 36 853 362,5 руб. Разрешение будет действительно до 23 января 2026 года.

ООО «СЗ „КПД Монтаж“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Дюнной. Генеральным директором выступает Павел Новик, а учредителями — Оксана Калашникова и Михаил Сиваков.