Минобороны сдает в аренду двухэтажное здание на ул. Невского, 142

Управление имуществом специальных проектов Минобороны РФ выставило на торги право аренды федерального недвижимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за учреждением, — здания на ул. Невского, 142. Начальная стоимость аренды — 184 тыс. руб. в месяц, отмечается на сайте «Торги.гов».



«Служебное здание» с кадастровым номером 39:15:131902:194 является двухэтажным, довоенной постройки. Его площадь — 500 кв. м. По данным федерального учреждения, его техническое состояние оценивается как удовлетворительное. Арендатору можно будет использовать его только как нежилое.

Аукцион назначен на 18 августа.