Калининград вошёл в топ-5 городов с максимальным ростом цен на «вторичку»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Недвижимость

Калининград вошёл в число городов, в которых за последние полгода зафиксирован «устойчивый рост» стоимости квартир на вторичном рынке недвижимости. Такие данные приводит онлайн-платформа «Витрина недвижимости Restate».

«Вопреки ожиданиям и прогнозам, и даже некоторому охлаждению рынка готового жилья в последний месяц, общие итоги показывают, что цены на российскую „вторичку“ продолжают расти. <...> Рост отмечен в 19 городах из 30, представленных в выборке», — говорится в сообщении.

«Безоговорочно возглавляет список по росту цен на вторичное жильё» Москва, отмечают эксперты. За полгода средняя стоимость квартиры в столице выросла на 19,47%. Средняя цена квадратного метра составляет 452 594 рубля, а средняя стоимость объекта — около 34,5 млн рублей. Особый спрос отмечается в сегментах бизнес- и премиум-класса, где ограниченность предложения на «вторичке» и высокие инвестиционные интересы подталкивают цены вверх.

Следом идёт Калининград, где средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла за полгода на 9,26% — до 7,9 млн рублей. Цена квадратного метра — 139 415 рублей. В топ-5 городов с максимальным ростом цен на «вторичку» также вошли Геленджик, Белгород и Ростов-на-Дону.

«Противоположная ситуация наблюдается в Сочи, где за последние полгода средняя стоимость вторичного жилья упала на 15,04%, а средняя цена квадратного метра составила 338 519 рублей. Падение вызвано насыщением рынка, коррекцией после бурного роста и снижением интереса инвесторов, особенно к апартаментам. Покупатели переключаются на более доступные курортные города, такие как Геленджик и Калининград», — отмечают эксперты.

По данным «Циан», за год стоимость вторичного жилья в Калининграде выросла на 16%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter