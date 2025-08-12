Калининград вошёл в топ-5 городов с максимальным ростом цен на «вторичку»

Калининград вошёл в число городов, в которых за последние полгода зафиксирован «устойчивый рост» стоимости квартир на вторичном рынке недвижимости. Такие данные приводит онлайн-платформа «Витрина недвижимости Restate».

«Вопреки ожиданиям и прогнозам, и даже некоторому охлаждению рынка готового жилья в последний месяц, общие итоги показывают, что цены на российскую „вторичку“ продолжают расти. <...> Рост отмечен в 19 городах из 30, представленных в выборке», — говорится в сообщении.

«Безоговорочно возглавляет список по росту цен на вторичное жильё» Москва, отмечают эксперты. За полгода средняя стоимость квартиры в столице выросла на 19,47%. Средняя цена квадратного метра составляет 452 594 рубля, а средняя стоимость объекта — около 34,5 млн рублей. Особый спрос отмечается в сегментах бизнес- и премиум-класса, где ограниченность предложения на «вторичке» и высокие инвестиционные интересы подталкивают цены вверх.

Следом идёт Калининград, где средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла за полгода на 9,26% — до 7,9 млн рублей. Цена квадратного метра — 139 415 рублей. В топ-5 городов с максимальным ростом цен на «вторичку» также вошли Геленджик, Белгород и Ростов-на-Дону.

«Противоположная ситуация наблюдается в Сочи, где за последние полгода средняя стоимость вторичного жилья упала на 15,04%, а средняя цена квадратного метра составила 338 519 рублей. Падение вызвано насыщением рынка, коррекцией после бурного роста и снижением интереса инвесторов, особенно к апартаментам. Покупатели переключаются на более доступные курортные города, такие как Геленджик и Калининград», — отмечают эксперты.

По данным «Циан», за год стоимость вторичного жилья в Калининграде выросла на 16%.