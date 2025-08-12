В Калининграде на 35% выросло число бронирований посуточных квартир

В Калининградской области число бронирований квартир посуточно выросло на 35% В июле арендовать квартиру можно было за 5,7 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщили эксперты сервиса «Авито Путешествия».

Чаще всего россияне бронировали посуточные квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (10%), Краснодарском крае (10%), Москве и Московской области (8%) и Татарстане (6%). В целом по стране путешественники бронировали квартиры на 28% чаще, чем в июле 2024 года. Среди самых популярных регионов наиболее заметная динамика была отмечена в Крыму (рост в 2,2 раза год к году), Дагестане (+55%), Свердловской области (+53%), Ставропольском крае (+40%), Волгоградской области (+39%), Башкортостане (+36%), Калининградской (+35%) и Нижегородской областях (+34%). Предложение квартир, сдающихся в краткосрочную аренду, за год выросло на 26%.

Дешевле всего снять квартиру посуточно можно в Башкортостане (3 тыс. руб. за ночь), Тюменской и Воронежской областях (3,2 тыс.), Красноярском крае (3,3 тыс.) и Ростовской области (3,4 тыс.). Самые высокие средние цены были зафиксированы в Калининградской области (5,7 тыс.), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5,6 тыс.).