Градсовет одобрил проект гостиницы в «ответственном месте» Светлогорска

Изображения из презентации проекта

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект гостиницы на Калининградском проспекте, 52а в Светлогорске. Решение было принято на заседании в понедельник, 18 августа.

Строительство пятиэтажной гостиницы на 32 номера запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010022:1. При проектировании, по словам докладчика, архитектора Ильи Соловьёва, учитывался проект банного комплекса на соседнем участке. Фасад был «выполнен в лаконичном современном минимализме» в двух вариантах — коричневом и светло-сером. Большинство членов совета поддержали второй вариант.

Основной темой обсуждения стало «взаимодействие» проектируемой гостиницы с окружающими объектами, в том числе с виллой Кунке. По мнению архитектора Марии Зеткиной, этого взаимодействия не получилось. «Не сложилось уместности, преемственности», — отметила она, оценив при этом архитектуру объекта как «современную, лаконичную и стильную». Докладчик с этой позицией не согласился — взаимодействие, по словам Ильи Соловьёва, создаётся с помощью акцентных элементов на фасадах.

Архитектор Игорь Ли, напротив, посчитал контраст с исторической виллой «вполне уместным», назвав здание «очень светлогорским», а проект эффектным, удачным и по-своему необычным. С ним согласился и архитектор Олег Копылов, отметивший, что «здание просто летит, парит над землёй».

По мнению архитектора Александра Башина, гостиница больше похожа на офисное здание и не соответствует курортной архитектуре. Он также подчеркнул, что место, выбранное для объекта, «ответственное», расположенное на въезде в исторический центр Светлогорска, рядом с Тихим озером.

Архитектор Игорь Идиатулин заявил, что объект «не претендует на шедевральность», чем и подкупает. Однако он также «не прочитал» взаимодействия с окружающей архитектурой.

В числе прозвучавших рекомендаций было «подсушить», т.е. уменьшить высоту объекта за счёт первого и последнего этажей и уделить больше внимания сочетанию с соседними зданиями. Гостиницу одобрили к дальнейшей доработке и реализации с учётом прозвучавших замечаний.